Semmujeris impulsa estrategia “Tapa Segura” en bares de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) dio inicio a la campaña preventiva “Tapa Segura”, con la cual se distribuirán sellos de seguridad en bares para que las mujeres puedan colocarlos en sus bebidas y así evitar que, sin su consentimiento, añadan sustancias que puedan adulterarlas.
En rueda de prensa, la titular de la Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, detalló que dicha estrategia responde a una problemática que se presenta no sólo a nivel local, sino también a nivel mundial: la adulteración de bebidas. Sobre esto, explicó que consiste en la administración encubierta de sustancias, como drogas, a otra persona sin su consentimiento.
Al respecto, indicó que en una primera etapa la campaña se implementará en 16 bares que forman parte de Punto Naranja, y se espera que en los próximos meses más bares y antros se sumen a esta iniciativa de prevención.
En este tenor, precisó que otra de las etapas del proyecto contempla la realización de capacitaciones dirigidas principalmente a mujeres mayores de edad, donde en un primer momento, en las universidades, se dará a conocer la campaña y una ruta de identificación de riesgos respecto a la adulteración de bebidas.
RPO