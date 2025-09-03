Semmujeris impulsa estrategia “Tapa Segura” en bares de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) dio inicio a la campaña preventiva “Tapa Segura”, con la cual se distribuirán sellos de seguridad en bares para que las mujeres puedan colocarlos en sus bebidas y así evitar que, sin su consentimiento, añadan sustancias que puedan adulterarlas.

En rueda de prensa, la titular de la Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, detalló que dicha estrategia responde a una problemática que se presenta no sólo a nivel local, sino también a nivel mundial: la adulteración de bebidas. Sobre esto, explicó que consiste en la administración encubierta de sustancias, como drogas, a otra persona sin su consentimiento.