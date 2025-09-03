Semmujeris impulsa estrategia “Tapa Segura” en bares de Morelia

Morelia

El objetivo es que las mujeres puedan colocarlos en sus bebidas y así evitar que, sin su consentimiento, añadan sustancias que puedan adulterarlas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) dio inicio a la campaña preventiva “Tapa Segura”, con la cual se distribuirán sellos de seguridad en bares para que las mujeres puedan colocarlos en sus bebidas y así evitar que, sin su consentimiento, añadan sustancias que puedan adulterarlas.

En rueda de prensa, la titular de la Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, detalló que dicha estrategia responde a una problemática que se presenta no sólo a nivel local, sino también a nivel mundial: la adulteración de bebidas. Sobre esto, explicó que consiste en la administración encubierta de sustancias, como drogas, a otra persona sin su consentimiento.

Al respecto, indicó que en una primera etapa la campaña se implementará en 16 bares que forman parte de Punto Naranja, y se espera que en los próximos meses más bares y antros se sumen a esta iniciativa de prevención.
Por consiguiente, la secretaria explicó que, tras las capacitaciones correspondientes, estos establecimientos contarán con dos tipos de sellos de seguridad: uno en formato de sticker (se entregarán inicialmente 8 mil) y otro de tela, colocado dentro de una dona para el cabello (se distribuirán mil 500 en esta fase).

En este tenor, precisó que otra de las etapas del proyecto contempla la realización de capacitaciones dirigidas principalmente a mujeres mayores de edad, donde en un primer momento, en las universidades, se dará a conocer la campaña y una ruta de identificación de riesgos respecto a la adulteración de bebidas.

Entre los temas que mencionó se integrarán en las capacitaciones destacan los efectos que pueden producir ciertas sustancias en el organismo, la importancia del consumo responsable y otras recomendaciones de seguridad.

