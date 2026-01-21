Ayuntamiento destaca impacto positivo del proyecto Esfera Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El proyecto Esfera Morelia, del grupo Citelis, es bien recibido por el municipio, ya que, además de impulsar el desarrollo de la zona, se prevé que incida en la generación de empleos, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista, Benítez Silva señaló que durante los dos o tres años que dure su construcción, el proyecto generará empleo y dinamismo económico. Asimismo, una vez concluido, se espera que demande trabajos y beneficie a distintos sectores.