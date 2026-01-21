Morelia

Ayuntamiento destaca impacto positivo del proyecto Esfera Morelia

Ayuntamiento destaca impacto positivo del proyecto Esfera Morelia
ARCHIVO
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El proyecto Esfera Morelia, del grupo Citelis, es bien recibido por el municipio, ya que, además de impulsar el desarrollo de la zona, se prevé que incida en la generación de empleos, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista, Benítez Silva señaló que durante los dos o tres años que dure su construcción, el proyecto generará empleo y dinamismo económico. Asimismo, una vez concluido, se espera que demande trabajos y beneficie a distintos sectores.

“Va a desarrollar una zona que de por sí es sumamente atractiva y comercial; ahora, con este nuevo proyecto, va a ayudar a generar mucho empleo (…)”
expresó

Aunado a esto, el secretario indicó que el municipio ojalá pueda concretar la llegada de más proyectos de esta magnitud, los cuales contribuyan al crecimiento económico de Morelia.

Para finalizar, el secretario señaló que, al momento, en materia de permisos, el proyecto se encuentra en regla, ya que no podría autorizarse sin cumplir con lineamientos clave, como la factibilidad del servicio de agua.
Te puede interesar:
Solo un establecimiento ha solicitado permiso para evento por el 14 de febrero
Ayuntamiento destaca impacto positivo del proyecto Esfera Morelia

RPO

Desarrollo económico
Esfera Morelia

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com