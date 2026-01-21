Solo un establecimiento ha solicitado permiso para evento por el 14 de febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta el momento, solo se ha recibido una solicitud por parte de un establecimiento para realizar un evento de música en vivo con motivo del Día del Amor y la Amistad, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista, el funcionario indicó que, al momento, no se han presentado solicitudes por parte de bares, antros y restaurantes para extender sus horarios de servicio durante la jornada del 14 de febrero, fecha en la que se suelen realizar eventos, cenas u otras actividades.