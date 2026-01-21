Solo un establecimiento ha solicitado permiso para evento por el 14 de febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta el momento, solo se ha recibido una solicitud por parte de un establecimiento para realizar un evento de música en vivo con motivo del Día del Amor y la Amistad, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.
En entrevista, el funcionario indicó que, al momento, no se han presentado solicitudes por parte de bares, antros y restaurantes para extender sus horarios de servicio durante la jornada del 14 de febrero, fecha en la que se suelen realizar eventos, cenas u otras actividades.
Cabe resaltar que, en el tema de extensión de horarios para establecimientos, el secretario ha indicado en entrevistas previas que, en caso de otorgarse permisos, primero se debe analizar el historial de comportamiento de cada comercio.
Por otra parte, en el rubro de conciertos, el secretario señaló que para este fin de semana se tiene programado el evento de Matute, así como otro concierto previsto para el mes de febrero.
En ambos casos, explicó que los organizadores han presentado las solicitudes correspondientes a fin de obtener los permisos necesarios para su realización.
RPO