Ayuntamiento de Morelia inaugura techumbre en primaria; para este año se instalarán 7

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Morelia inauguró la techumbre de la escuela primaria Francisco González Bocanegra, con la cual se estima que este año se inauguren otras seis estructuras similares en distintos planteles del municipio.
Sobre el tema, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que, gracias al trabajo de su equipo, se han logrado realizar diversas obras en la ciudad, entre ellas las techumbres escolares.
Por su parte, Rosalva Vanegas Garduño, titular de la Secretaría del Bien Común y Política Social, compartió que la construcción de esta techumbre se realizó durante el periodo vacacional para no interrumpir las clases.
Aunado a esto, indicó que, aunque no es una atribución directa del municipio, desde hace algunos años, por instrucción de la actual administración, se han concretado distintas techumbres en centros escolares de Morelia, con el objetivo de que las y los estudiantes cuenten con espacios adecuados y protegidos de las condiciones climáticas.
Asimismo, se puso en marcha el programa Guardianes de la Movilidad, mediante el cual la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia (Sedum) realizará distintos talleres con la comunidad estudiantil; y, entre las acciones, también se efectuó el balizamiento en la zona aledaña a la institución educativa.
RPO