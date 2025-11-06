Ayuntamiento de Morelia inaugura techumbre en primaria; para este año se instalarán 7

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Morelia inauguró la techumbre de la escuela primaria Francisco González Bocanegra, con la cual se estima que este año se inauguren otras seis estructuras similares en distintos planteles del municipio.

Sobre el tema, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que, gracias al trabajo de su equipo, se han logrado realizar diversas obras en la ciudad, entre ellas las techumbres escolares.

Por su parte, Rosalva Vanegas Garduño, titular de la Secretaría del Bien Común y Política Social, compartió que la construcción de esta techumbre se realizó durante el periodo vacacional para no interrumpir las clases.