Morelia

¡Ellas emprenden! Llega Mercadita Las Solidarias al Ceconexpo de Morelia

El evento reunirá a más de 150 emprendimientos liderados por mujeres, con productos como artesanías, alimentos, ropa y bisutería, en el Ceconexpo de Morelia
¡Ellas emprenden! Llega Mercadita Las Solidarias al Ceconexpo de Morelia
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de impulsar la autonomía económica de las mujeres, el próximo 30 de noviembre se llevará a cabo la "Mercadita Las Solidarias", un evento organizado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) que reunirá más de 150 emprendimientos encabezados por mujeres michoacanas.

La jornada se realizará en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), en la Calzada de los Poetas Alfredo Maillefert, en un horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

En esta edición, las asistentes podrán encontrar productos diversos como:

  • Artesanías

  • Bisutería

  • Alimentos

  • Ropa y textiles

Desde la Seimujer se hace un llamado a la ciudadanía a asistir y apoyar el trabajo de estas mujeres que, a través de sus proyectos, están construyendo independencia financiera y contribuyendo al desarrollo local.

SHA

Seimujer
Ceconexpo
grid
Ceconexpo Morelia
Mercadita Las Solidarias
emprendedoras michoacanas

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com