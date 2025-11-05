¡Ellas emprenden! Llega Mercadita Las Solidarias al Ceconexpo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de impulsar la autonomía económica de las mujeres, el próximo 30 de noviembre se llevará a cabo la "Mercadita Las Solidarias", un evento organizado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) que reunirá más de 150 emprendimientos encabezados por mujeres michoacanas.

La jornada se realizará en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), en la Calzada de los Poetas Alfredo Maillefert, en un horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

En esta edición, las asistentes podrán encontrar productos diversos como: