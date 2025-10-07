Avanza 60% integración de juntas de agua de Santa María y Ciudad Industrial al OOAPAS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La incorporación de las juntas de agua de Santa María y Ciudad Industrial al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) presenta un avance cercano al 60 por ciento, informó Adolfo Torres Ramírez, director del organismo.

En entrevista colectiva, el funcionario señaló que ya se han sostenido pláticas con el personal y se ha avanzado en el conocimiento de las redes de distribución.

Indicó que actualmente se encuentran a la espera de que el Cabildo autorice el reglamento correspondiente para formalizar la integración. Comentó que la aprobación podría darse en la siguiente sesión de Cabildo.

Aunado a ello, compartió que en el caso de Ciudad Industrial se está realizando un análisis de las fuentes de abastecimiento y del estado general de las redes, ya que esta zona enfrenta una problemática particular con el drenaje.