Ooapas rehabilita infraestructura sanitaria en la zona poniente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa que el Departamento de Alcantarillado lleva a cabo la sustitución de tubería sanitaria a la altura del fraccionamiento Lomas del Pedregal, la cual sufrió afectaciones por el arrastre de material provocado por los escurrimientos pluviales recientes.

Personal de la paramunicipal se encuentra trabajando en la rehabilitación de la infraestructura, donde se sustituirán aproximadamente 8 metros de tubería de 18 pulgadas de diámetro, correspondientes al colector sanitario que corre desde la avenida Madero hasta la avenida Cointzio.

Se prevé que los trabajos concluyan este mismo día, garantizando el correcto funcionamiento de la tubería en beneficio de las colonias que se encuentran en las inmediaciones, como la colonia Ignacio Allende.