Autoridades identifican a grafiteros que dañan patrimonio de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el año pasado se logró identificar a algunos de los responsables de realizar grafitis en el Centro Histórico de Morelia y, en este 2026, continúan las acciones para que estas personas sean llevadas ante las autoridades, particularmente por daño en las cosas, informó Gaspar Hernández Razo, titular de la Gerencia del Centro Histórico de Morelia.

Al respecto, detalló que uno de los casos más virales registrados el año pasado fue el de un menor de edad que pintaba figuras de corderitos y que, tras ser identificado por la dependencia, en coordinación con Policía Morelia, realizó trabajo comunitario al limpiar decenas de grafitis que había plasmado.

Otro de los casos, indicó, fue el de una persona que fue captada en flagrancia realizando un grafiti en la cantera de uno de los costados de la Catedral de Morelia, situación por la que se levantó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE). No obstante, señaló que, pese a contar con pruebas, aún no se ha dictado una sentencia.