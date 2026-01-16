Morelia

Autoridades identifican a grafiteros que dañan patrimonio de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el año pasado se logró identificar a algunos de los responsables de realizar grafitis en el Centro Histórico de Morelia y, en este 2026, continúan las acciones para que estas personas sean llevadas ante las autoridades, particularmente por daño en las cosas, informó Gaspar Hernández Razo, titular de la Gerencia del Centro Histórico de Morelia.

Al respecto, detalló que uno de los casos más virales registrados el año pasado fue el de un menor de edad que pintaba figuras de corderitos y que, tras ser identificado por la dependencia, en coordinación con Policía Morelia, realizó trabajo comunitario al limpiar decenas de grafitis que había plasmado.

Otro de los casos, indicó, fue el de una persona que fue captada en flagrancia realizando un grafiti en la cantera de uno de los costados de la Catedral de Morelia, situación por la que se levantó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE). No obstante, señaló que, pese a contar con pruebas, aún no se ha dictado una sentencia.

Gaspar Hernández Razo, titular de la Gerencia del Centro Histórico de Morelia
Gaspar Hernández Razo, titular de la Gerencia del Centro Histórico de Morelia
“Otro de los casos que ya estamos a punto de enjuiciar es el famoso ‘Spaghetti’; estamos viendo la parte de una sanción. Al ser respetuoso de los lineamientos no digo más, pero sí puedo decir que vamos por el Spaghetti”
destacó

Hernández Razo recalcó que este grafiti se ha detectado en distintas zonas del Centro Histórico, como la calle Guerrero —en el tramo de Morelos a la Soterraña—, así como en distintos puntos de la calle Abasolo.

El gerente comentó que a mediados de diciembre se cubrieron varios de estos grafitis y que durante este 2026 continúan las labores de limpieza en fachadas aplanadas.

“Se debe entender que la libertad de expresión es muy diferente a lo que ellos están realizando; aquí hay daño a las cosas, daño al patrimonio cultural y daño a la zona de monumentos, por lo que existen procedimientos penales”
recalcó

Para finalizar, el gerente subrayó la importancia de que las y los propietarios de viviendas, así como quienes tienen en comodato inmuebles históricos, presenten las denuncias correspondientes cuando identifiquen que sus propiedades han sido grafiteadas, ya que esto permite integrar carpetas de investigación más sólidas.

Autoridades identifican a grafiteros que dañan patrimonio de Morelia

