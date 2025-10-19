Autoridades deben aplicar sanciones si hubo violencia en las manifestaciones: Carlos Garfias

Por lo que hizo un llamado a los jóvenes normalistas y a todos los actores sociales a que se manifiesten de manera ordenada y en coordinación con las autoridades, sin afectar a la población.

Inclusive, precisó que son las autoridades estatales quienes deben investigar y determinar si estos grupos generaron violencia durante las manifestaciones de la semana pasada y, en todo caso, aplicar las sanciones correspondientes siempre y cuando haya denuncias y pruebas reales de que hubo violencia.

"Quiero respetar y pedir a las autoridades que hagan su labor; no quiero estar opinando sin denuncia formal y sin pruebas reales (...), a ellos les toca investigar y determinar si los normalistas y otros grupos usaron la violencia en las manifestaciones", dijo.

BCT