Autoridades deben aplicar sanciones si hubo violencia en las manifestaciones: Carlos Garfias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las autoridades estatales son quienes deben investigar y determinar si los normalistas y otros grupos sociales que se manifestaron durante la semana pasada usaron la violencia para aplicar sanciones, precisó el Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos.
En conferencia de prensa, indicó que muchas de las actividades que realizan los grupos sociales afectan a las actividades que la Iglesia Católica tiene programadas, además, reconoció que existe un descontento por parte de la población por las acciones que realizan al bloquear vialidades y no permitir el libre tránsito, principalmente en el Centro de Morelia.
Por lo que hizo un llamado a los jóvenes normalistas y a todos los actores sociales a que se manifiesten de manera ordenada y en coordinación con las autoridades, sin afectar a la población.
Inclusive, precisó que son las autoridades estatales quienes deben investigar y determinar si estos grupos generaron violencia durante las manifestaciones de la semana pasada y, en todo caso, aplicar las sanciones correspondientes siempre y cuando haya denuncias y pruebas reales de que hubo violencia.
"Quiero respetar y pedir a las autoridades que hagan su labor; no quiero estar opinando sin denuncia formal y sin pruebas reales (...), a ellos les toca investigar y determinar si los normalistas y otros grupos usaron la violencia en las manifestaciones", dijo.
BCT