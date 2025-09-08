Morelia

Automovilista se accidenta en el libramiento de Morelia a la altura del Realito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes se registró un accidente vial sobre el Periférico Paseo de la República, a la altura del Realito, en la ciudad de Morelia. Debido al percance, permanece cerrado el carril de alta en dirección al distribuidor vial de salida a Salamanca, informaron autoridades de seguridad.

A través de redes sociales, el C5 Michoacán emitió una #AlertaVial en la que pidió a la ciudadanía tomar precauciones al circular por la zona, ya que el tráfico vehicular se ha visto afectado.

En una imagen compartida por el propio centro de monitoreo, se observa un vehículo compacto que aparentemente perdió el control y terminó impactado sobre el camellón central. En el sitio ya se encuentran elementos de seguridad y primeros auxilios atendiendo el incidente.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni la causa exacta del accidente. Sin embargo, las autoridades mantienen vigilancia y control de tránsito para evitar mayores afectaciones.

