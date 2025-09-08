Automovilista se accidenta en el libramiento de Morelia a la altura del Realito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes se registró un accidente vial sobre el Periférico Paseo de la República, a la altura del Realito, en la ciudad de Morelia. Debido al percance, permanece cerrado el carril de alta en dirección al distribuidor vial de salida a Salamanca, informaron autoridades de seguridad.

A través de redes sociales, el C5 Michoacán emitió una #AlertaVial en la que pidió a la ciudadanía tomar precauciones al circular por la zona, ya que el tráfico vehicular se ha visto afectado.