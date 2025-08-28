Aseguran 675 dosis de droga y detienen a un hombre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento a las acciones de combate al narcomenudeo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ejecutó un cateo y detuvo a una persona por su posible relación en delitos contra la salud; también fueron aseguradas 675 dosis de narcótico, en la colonia Lomas de Santiaguito de esta ciudad capital.
La acción se derivó de una denuncia ciudadana que señalaba la posible comisión de conductas ilícitas en un domicilio de la calle Raza Tarahumara, por lo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto recabó datos de prueba suficientes para solicitar y obtener la respectiva orden de cateo.
Con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Policía de Morelia y la Unidad Canina (K9), personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo se trasladó al lugar, donde localizó dos bolsas de plástico que contenían sustancia similar a la metanfetamina, equivalente a 675 dosis; así como otra bolsa de plástico con vegetal verde seco con características propias de la marihuana, equivalente a 1.8 dosis.
Durante la diligencia, se llevó a cabo la detención de Juan Carlos “N”, de 28 años, por su posible participación en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.
El inmueble, la sustancia y la persona detenida fueron asegurados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, que habrá de continuar con las investigaciones.
Fiscalía General reafirma su compromiso de mantener acciones de combate al narcomenudeo en Michoacán.
mrh