Aseguran 675 dosis de droga y detienen a un hombre en Morelia

Con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Policía de Morelia y la Unidad Canina (K9), personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo se trasladó al lugar, donde localizó dos bolsas de plástico que contenían sustancia similar a la metanfetamina, equivalente a 675 dosis; así como otra bolsa de plástico con vegetal verde seco con características propias de la marihuana, equivalente a 1.8 dosis.

Durante la diligencia, se llevó a cabo la detención de Juan Carlos “N”, de 28 años, por su posible participación en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

El inmueble, la sustancia y la persona detenida fueron asegurados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, que habrá de continuar con las investigaciones.

Fiscalía General reafirma su compromiso de mantener acciones de combate al narcomenudeo en Michoacán.

mrh