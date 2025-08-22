Catean domicilio en Morelia; aseguran droga y detienen a una mujer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la ciudad de Morelia, donde fueron aseguradas diversas dosis de narcóticos, entre ellos metanfetamina y marihuana. En el lugar, fue detenida una mujer presuntamente relacionada con delitos contra la salud.

De acuerdo con la información oficial, la acción se realizó tras establecerse que en un domicilio de la colonia Primavera se cometían posibles actos ilícitos. Por ello, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto solicitó la orden de cateo, misma que fue concedida por un Juez de Control.

Durante la diligencia, personal de la Policía de Investigación, en coordinación con la Unidad Canina (K9), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Policía de Morelia, localizó 65 bolsas de plástico con sustancia cristalina, similar a la metanfetamina, con un peso equivalente a 950 dosis. También se aseguró una bolsa con hierba verde, con las características propias de la marihuana, equivalente a dos dosis.

En el sitio fue localizada Celina “N”, de 56 años, quien fue detenida por su posible participación en delitos contra la salud.

Tanto el inmueble asegurado, como la persona detenida y los narcóticos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de continuar con las investigaciones y definir su situación legal.

