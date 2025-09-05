Aseguran 325 dosis de droga durante cateo en colonia de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción coordinada para combatir el narcomenudeo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Felipe Carrillo Puerto, donde fueron aseguradas diversas dosis de droga.
La intervención se realizó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre actividades ilícitas en un domicilio de la calle Benemérito de Yucatán. Derivado de ello, se integró una carpeta de investigación y se solicitó una orden de cateo, misma que fue concedida por un Juez de Control.
El operativo fue encabezado por personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, en coordinación con la Unidad Canina (K9), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
Durante la inspección se aseguró una bolsa con sustancia cristalina granulosa —presuntamente metanfetamina— equivalente a 325 dosis; una bolsa con vegetal verde, al parecer marihuana; una pipa de cristal con residuos y una báscula gramera.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.
mrh