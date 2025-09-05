Colisionan combi y moto en la avenida Pedregal de Morelia; hay un lesionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista resultó herido tras chocar contra una combi del servicio público Ruta Roja, sobre el cruce de la calle Diamante y la avenida Pedregal, al poniente de Morelia, informaron autoridades policiales.

El accidente ocurrió la noche de este viernes, a la altura de la colonia La Colina. Tras el reporte al número de emergencias, acudieron elementos de la Guardia Civil de Seguridad Vial, quienes abanderaron la zona y solicitaron el apoyo de una ambulancia.