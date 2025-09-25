Así quedará distribuida Plaza de Armas durante Feria Internacional del Libro y la Lectura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Morelia compartió el croquis oficial de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (FILLM), que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 5 de octubre en la Plaza de Armas.
En esta edición, Portugal será el país invitado, y se contará con la presencia de los reconocidos escritores Patricia Portela y Afonso Cruz, quienes compartirán sus obras y reflexiones literarias con el público michoacano.
La FILLM reunirá a más de 40 autores nacionales de gran trayectoria, entre los que destacan Leonardo Curzio, Guillermo Fadanelli, Rocío Cerón, Nacho Lozano, Andrés Cota, Andrea Chapela, Juan Miguel Zunzunegui, David Anuar, Jorge Comensal, Elisa de Gortari, Juan Gedovius, Daniel Herrera, Julia Santibañez, Vicente Alfonso, JM Servín y Manya Loria.
De acuerdo con el plano oficial, los visitantes podrán ubicar con facilidad los distintos espacios: el Ágora principal, el área de firmas de libros, el foro alterno, la zona de libreros locales, independientes y de ocasión, así como los pabellones de Portugal, país invitado, y los tradicionales libros gigantes.
📖 Extensión a Sahuayo
Cabe recordar que este año la feria se extiende por primera vez al municipio de Sahuayo, donde se celebrará los días 28 y 29 de septiembre, ampliando el alcance y el impacto cultural del encuentro literario en Michoacán.
La Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia 2025 no solo ofrecerá una variada programación de presentaciones, talleres y charlas, sino que también se consolida como un espacio de encuentro entre lectores, escritores y editores de distintas latitudes.
SHA