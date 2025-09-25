Así quedará distribuida Plaza de Armas durante Feria Internacional del Libro y la Lectura

En esta edición, Portugal será el país invitado, y se contará con la presencia de los reconocidos escritores Patricia Portela y Afonso Cruz, quienes compartirán sus obras y reflexiones literarias con el público michoacano.

La FILLM reunirá a más de 40 autores nacionales de gran trayectoria, entre los que destacan Leonardo Curzio, Guillermo Fadanelli, Rocío Cerón, Nacho Lozano, Andrés Cota, Andrea Chapela, Juan Miguel Zunzunegui, David Anuar, Jorge Comensal, Elisa de Gortari, Juan Gedovius, Daniel Herrera, Julia Santibañez, Vicente Alfonso, JM Servín y Manya Loria.

📍 Croquis y espacios de la feria

De acuerdo con el plano oficial, los visitantes podrán ubicar con facilidad los distintos espacios: el Ágora principal, el área de firmas de libros, el foro alterno, la zona de libreros locales, independientes y de ocasión, así como los pabellones de Portugal, país invitado, y los tradicionales libros gigantes.