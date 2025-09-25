Todo listo, para la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia

Además, previo al arranque de la Fillm, se inaugurará la exposición fotográfica “José Saramago. Volver a los pasos dados”, en el Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con sede en Morelia, con la que se enriquecerá la experiencia cultural.

Cabe recordar que este año, la feria se extiende por primera vez a Sahuayo, los días 28 y 29 de septiembre, ampliando así su alcance y su impacto cultural.

La colaboración de 10 instituciones y la participación de 77 voluntarios garantizará el éxito de este gran evento, que se creó bajo la administración del presidente Alfonso Martínez,

La administración municipal reafirma que la lectura es una herramienta esencial para el desarrollo personal y la construcción de una cultura de paz. En ese sentido, Fátima Chávez resaltó que la Fillm se ha logrado consolidar como un espacio clave de libertad de expresión y acceso a los derechos culturales.

Toda la programación está disponible en: cultura.morelia.gob.mx