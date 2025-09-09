Así confirmó Nodal su concierto en Morelia este 15 de septiembre [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante de regional mexicano Christian Nodal confirmó a través de sus redes sociales que se presentará en Morelia el próximo 15 de septiembre, como parte de su “Pa’l Cora Tour”, dentro de la verbena popular por el Grito de Independencia.

El espectáculo formará parte de los eventos artísticos y culturales gratuitos que se preparan para las fiestas patrias, con la finalidad de reunir a familias y visitantes en la tradicional verbena popular.

Christian Nodal, uno de los artistas más reconocidos del género regional, suma a Morelia como parte de su gira, la cual ha recorrido distintas ciudades de México y otros países.