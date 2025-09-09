Así confirmó Nodal su concierto en Morelia este 15 de septiembre [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante de regional mexicano Christian Nodal confirmó a través de sus redes sociales que se presentará en Morelia el próximo 15 de septiembre, como parte de su “Pa’l Cora Tour”, dentro de la verbena popular por el Grito de Independencia.
El espectáculo formará parte de los eventos artísticos y culturales gratuitos que se preparan para las fiestas patrias, con la finalidad de reunir a familias y visitantes en la tradicional verbena popular.
Christian Nodal, uno de los artistas más reconocidos del género regional, suma a Morelia como parte de su gira, la cual ha recorrido distintas ciudades de México y otros países.
La noticia ha generado gran expectativa entre los fans, pero también polémica ante versiones de que algunos grupos podrían organizar “jitomatazos” durante el concierto.
Al respecto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, pidió no promover ningún tipo de violencia y confió en que las fiestas patrias se realicen con tranquilidad. Señaló que este tipo de conciertos forman parte de la estrategia de recuperación de espacios públicos, con la finalidad de que la ciudadanía retome la confianza y la alegría en estas celebraciones.
Por su parte, el comisario Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad, explicó que el operativo del 15 de septiembre será similar al de años anteriores, aunque se reforzará el despliegue con 250 elementos de Policía Morelia.
Entre las medidas previstas, se contempla el cierre total del primer cuadro de la ciudad con accesos controlados, además de la restricción de objetos que puedan ser utilizados como proyectiles en los filtros de seguridad.
“Si alguna persona desea manifestarse, no se coartará esa libertad; sin embargo, la prioridad es garantizar la seguridad de los asistentes”, subrayó el funcionario.
El concierto de Christian Nodal se perfila como uno de los eventos masivos más importantes de las fiestas patrias en la capital michoacana, donde se espera una gran afluencia de habitantes y visitantes.
SHA