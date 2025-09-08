Ante iniciativa de “jitomatazos” contra Nodal en Morelia, pide Bedolla no promover violencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las supuestas iniciativas de aventar “jitomatazos” durante el concierto de Christian Nodal el próximo 15 de septiembre en Morelia, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, enfatizó que no se debe promover ningún tipo de violencia.

Al ser cuestionado sobre el tema por medios de comunicación, el mandatario estatal confía en que se puedan realizar las fiestas patrias con tranquilidad.

Señaló que suele haber ciertas campañas fuertes por los representantes artísticos, pero se debe tener cuidado con los temas que se tocan en el medio de la farándula y por ello no caerá en ese tipo de señalamientos.

Recalcó que este tipo de conciertos son como parte de la recuperación de espacios públicos, para que vuelva a haber confianza, certeza y alegría en este tema.