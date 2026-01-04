Arde segunda tarimera en una semana al poniente de Morelia

Algunas personas al percatarse del fuego pidieron ayuda al número de emergencias 911 y a través de grupos de WhatsApp, por lo que al sitio se trasladaron los Bomberos Morelia para combatir las llamas que amenazaban con extenderse a algunas casas.

Hasta el momento no se tiene reporte de personas lesionadas a consecuencia del incendio, además las causas que originaron la quemazón son desconocidas, ya serán las investigaciones de las autoridades las que determinen esta situación.

BCT