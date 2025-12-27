Bomberos sofocan incendio en negocio de tarimas en Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado, se registró un fuerte incendio al interior de un negocio de tarimas de madera ubicado en la zona poniente de la ciudad de Morelia, lo que movilizo a los cuerpos de auxilio.
De acuerdo con la información preliminar el siniestro comenzó en dicho inmueble localizado sobre en la calle Rafael Lucio Nájera, de la colonia Víctor Manuel Tinoco Rubí, aledaña a La Quemada y en las cercanías del distribuidor vial de la salida a Quiroga.
De inmediato al sitio se movilizaron oficiales de la Policía Morelia y Bomberos Municipales, quienes combatieron la quemazón y la sofocaron. Por fortuna no hubo personas lesionadas. Se desconoce cómo iniciaron las llamas. Las instancias competentes se encargaron de las acciones conducentes.
BCT