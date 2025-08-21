Anuncian charlas y talleres gratuitos para la Semana del Cine de la Comisión Fílmica de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) invita a la comunidad estudiantil, artística y cinematográfica de la capital a sumarse a la primera Semana del Cine de la Comisión Fílmica de Morelia, que se llevará a cabo del 25 al 29 de agosto, donde podrán encontrar distintas actividades enfocadas en un eje formativo.
En rueda de prensa, la titular de SeCultura, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que estas actividades se realizan en colaboración con Muestra 5C, y que durante la semana habrá diversas charlas y talleres gratuitos.
Por su parte, Perla Cabrera Rojas, directora de Promoción y Coordinación Interinstitucional de SeCultura, precisó que la Semana del Cine se realizará del 25 al 29 de agosto, y que la agenda completa puede consultarse en las redes sociales de la dependencia, donde podrán realizar el registro para las charlas que se impartirán.
Detalló que el lunes 25 y martes 26 se impartirá un taller de dirección cinematográfica, en modalidad en línea, a cargo de Kenya Márquez, de 10:00 a 14:00 horas. Posteriormente, se llevará a cabo el laboratorio de exhibición cinematográfica El cine encuentra su camino, impartido por la historiadora del arte Virginia Rico, a las 17:00 horas en Espacio Solaris (Av. Madero Pte. #394, Planta Alta, Int. 8, Centro Histórico).
Para el miércoles 27 se tiene programada una mesa de diálogo La educación institucional cinematográfica en Morelia, a realizarse a las 11:00 horas en Espacio Solaris; y cerrará el día con el conversatorio Actuar para cine: González con Harold Torres, en Espacio Solaris a las 17:00 horas.
Mientras que el jueves 28 habrá una masterclass titulada Decidir, arriesgar y narrar con el cuerpo completo con Kenya Márquez, que se impartirá a las 10:00 horas en el Auditorio DIF del Centro Administrativo de Morelia (CAM). Seguirá la masterclass Una vida actoral en televisión, teatro y cine con Felipe Nájera, a las 11:00 horas en el mismo recinto.
A las 12:00 horas se realizará la masterclass Lenguaje y ética en el cine internacional con Terry Fernández, para finalizar la jornada matutina con la masterclass Actuar desde la vulnerabilidad con Mónica del Carmen. A las 13:00 horas se proyectará la película Asfixia en el Penal Femenil, mientras que a las 18:00 horas se llevará a cabo la ceremonia de premiación de la Muestra 5C en Palacio Municipal.
Y para finalizar, el viernes 29 a las 13:00 horas, en Espacio Solaris, se realizará la conferencia de Daniel Hidalgo Valdés, diseñador sonoro para cine.
RPO