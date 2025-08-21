Anuncian charlas y talleres gratuitos para la Semana del Cine de la Comisión Fílmica de Morelia

Por su parte, Perla Cabrera Rojas, directora de Promoción y Coordinación Interinstitucional de SeCultura, precisó que la Semana del Cine se realizará del 25 al 29 de agosto, y que la agenda completa puede consultarse en las redes sociales de la dependencia, donde podrán realizar el registro para las charlas que se impartirán.

Detalló que el lunes 25 y martes 26 se impartirá un taller de dirección cinematográfica, en modalidad en línea, a cargo de Kenya Márquez, de 10:00 a 14:00 horas. Posteriormente, se llevará a cabo el laboratorio de exhibición cinematográfica El cine encuentra su camino, impartido por la historiadora del arte Virginia Rico, a las 17:00 horas en Espacio Solaris (Av. Madero Pte. #394, Planta Alta, Int. 8, Centro Histórico).

Para el miércoles 27 se tiene programada una mesa de diálogo La educación institucional cinematográfica en Morelia, a realizarse a las 11:00 horas en Espacio Solaris; y cerrará el día con el conversatorio Actuar para cine: González con Harold Torres, en Espacio Solaris a las 17:00 horas.

Mientras que el jueves 28 habrá una masterclass titulada Decidir, arriesgar y narrar con el cuerpo completo con Kenya Márquez, que se impartirá a las 10:00 horas en el Auditorio DIF del Centro Administrativo de Morelia (CAM). Seguirá la masterclass Una vida actoral en televisión, teatro y cine con Felipe Nájera, a las 11:00 horas en el mismo recinto.

A las 12:00 horas se realizará la masterclass Lenguaje y ética en el cine internacional con Terry Fernández, para finalizar la jornada matutina con la masterclass Actuar desde la vulnerabilidad con Mónica del Carmen. A las 13:00 horas se proyectará la película Asfixia en el Penal Femenil, mientras que a las 18:00 horas se llevará a cabo la ceremonia de premiación de la Muestra 5C en Palacio Municipal.

Y para finalizar, el viernes 29 a las 13:00 horas, en Espacio Solaris, se realizará la conferencia de Daniel Hidalgo Valdés, diseñador sonoro para cine.