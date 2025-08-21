Sefeco invita a municipios y empresarios a participar en la Expo Alimentaria Barcelona 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) se prepara para participar en la próxima Expo Alimentaria Barcelona 2026, que se llevará a cabo en marzo, por lo que la dependencia extendió una invitación a municipios y empresarios interesados en sumarse a esta iniciativa.

En rueda de prensa, la titular de la Sefeco, María Guadalupe Herrera Calderón, señaló que, como en otras giras comerciales, con anticipación empiezan a concretar la convocatoria para que con los empresarios y municipios que deseen integrarse establezcan en conjunto una agenda específica de trabajo.

La funcionaria puntualizó que la feria se realizará en Barcelona, España, del 23 al 26 de marzo, y destacó que la Expo Alimentaria reúne a los principales operadores de la cadena agroalimentaria, por lo cual detalló que quienes estén interesados en sumarse a esta gira comercial pueden pedir informes directamente en la Secretaría de Fomento Económico ubicada en el Centro Administrativo de Morelia (CAM).

Por su parte, Osvaldo Ceja Tovar, coordinador nacional de la Expo Alimentaria Barcelona 2026, recordó que se trata de una de las ferias más importantes a nivel mundial, la cual se celebra cada dos años. Subrayó que en sus cuatro días de actividades participan representantes de más de 60 países y se registra una afluencia superior a las 110 mil personas.

“Queremos hacer la cordial y extensa invitación a todos los productores; en esta feria asisten y se proyectan todos los alimentos que se puedan imaginar, desde carnes, berries, enlatados, embutidos, bebidas como tequila y mezcal”, puntualizó Tovar Ceja.

En este sentido, agregó que se trata de una oportunidad para que los empresarios mexicanos, y particularmente los michoacanos, incursionen en nuevos mercados, por lo que consideró que “vale la pena tener esta apertura para potencializar sus productos a otro nivel”.

