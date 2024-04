'Amor y matemáticas', quinta película de Claudia Sainte-Luce, se estrena este 11 de abril en Morelia. Aquí la reseña

Aunque se trata de una cinta bien hecha y bien escrita, Amor y matemáticas no llega a la sorprendente claridad con que la directora veracruzana hizo su debut con Los insólitos peces gato, su ópera prima, y pareciera que no faltan sino pequeños detalles para que los arcos de cada personaje cierren del todo.

Eso no quiere decir que las actuaciones de Diana Bovio y Roberto Quijano no cuajaran, pero hay una breve disociación entre el personaje que quiere regresar a la música y la densidad del título de la película, que no termina por encarnar, así como hay una distancia entre la situación planteada de inicio y su remate, como si se anunciara la lluvia con las nubes, pero al final no cayera sino una ligera brizna.

Tal vez eso se deba a que Amor y matemáticas es la primera cinta que Sainte-Luce no ha escrito, si bien en su quinto largometraje la nacida en 1982 demuestra que se ha consolidado como uno de los principales directores de México, cuyo trabajo, aún cuando se trate de una historia de personajes de cierto estatus social, nos enfrenta con nosotros mismos y con quiénes somos.