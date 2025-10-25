Amonestan a 10 asistentes por consumo de alcohol en el Zombie Walk

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zombie Walk se desarrolló en un ambiente familiar, sin reportes de incidentes mayores; sin embargo, 10 personas fueron amonestadas por portar y consumir bebidas embriagantes, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.
En entrevista para MiMorelia.com, el funcionario señaló que el evento registró una afluencia estimada de entre 50 y 60 mil asistentes.
“Todo se desarrolló en un entorno muy familiar, no hubo tampoco riñas ni reportes de alguna situación que vulnerara la tranquilidad (…)”, subrayó el comisionado.
No obstante, precisó que a cerca de 10 personas se les retiraron bebidas alcohólicas, lo cual derivó en amonestaciones.
Cuestionado sobre si estas acciones derivaron en detenciones, indicó que no fue necesario, ya que no se presentaron alteraciones al orden público.
Respecto a las motocicletas que se observaron en la zona, explicó que, mientras la vialidad permanecía cerrada a la circulación, los elementos de seguridad comenzaron a retirarlas, con el objetivo de evitar acelerones o prácticas que pusieran en riesgo a los peatones.
mrh