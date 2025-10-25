Miles de paseantes y turistas disfrutan del Zombie Walk

La música y la alegría no faltaron, pues el recorrido se animó con Toritos de petate temáticos del Día de Muertos, acompañados de banda y comparsas que llenaron de energía cada paso. Entre monstruos magníficos, sustos divertidos y un gran ambiente familiar, el Zombie Walk 2025 llegó a la majestuosa Catedral, donde la fiesta sigue , en uno de los eventos más queridos dentro del programa Moreliano del Día de Muertos.