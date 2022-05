Altas temperaturas, posible causa de muerte de peces en presa de Cointzio: investigador

Compartió que hace unas semanas integrantes del instituto realizaron una visita a la presa y en su monitoreo no encontraron ningún indicio de contaminación, pero dijo, es necesario que el organismo de agua potable del municipio realice un estudio para descartar alguna toxicidad o identificar el por qué no se produce el suficiente oxígeno para los peces.

“Los lagos sufren con las altas temperaturas, de todos modos es necesario hacer estudios de los sedimentos, del fondo, porque puede ser que tengan demasiada materia orgánica y la presa está estática, no se mueve, no hay viento, al no haber viento, no hay ariación, no hay oxigenación, entonces se agota el oxígeno con el propio metabolismo del lago”, apuntó.