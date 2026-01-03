Morelia

Alfonso Martínez expresa solidaridad con el pueblo venezolano
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, manifestó su respaldo al pueblo venezolano ante la crisis política y social que atraviesa esa nación sudamericana.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el alcalde expresó su preocupación por la situación de persecución política que ha obligado a millones de venezolanos a abandonar su país. En su publicación, condenó “todas las dictaduras y cualquier forma de gobierno que atente contra la democracia y los derechos humanos”.

“Hoy expresamos nuestra total solidaridad con el pueblo venezolano. Millones de personas han tenido que dejar su país por persecución política y por pensar distinto. Ningún pueblo merece vivir bajo el miedo, la censura y la represión”, escribió Martínez.

El edil reiteró que la libertad, los derechos humanos y la dignidad de los pueblos no deben negociarse, y concluyó afirmando que “la lucha por la democracia es una causa de todos”.

