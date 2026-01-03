Sheinbaum llama a respetar el derecho internacional ante el conflicto en Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró la postura del Gobierno mexicano a favor de la solución pacífica de los conflictos internacionales, tras la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Durante una gira de trabajo por Tlaxcala, sostuvo que México condena cualquier forma de intervención armada.
“Defendemos la Doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está establecida en la Constitución, en contra de las intervenciones y a favor de la paz”, declaró. También recordó que el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la intervención militar y promueve una solución multilateral dentro del marco del derecho internacional.
En relación con las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien insistió en que México está gobernado por cárteles y que “algo habrá que hacer”, Sheinbaum aseguró que se mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos, basada en el entendimiento en temas de seguridad. “Colaboración y coordinación, pero no subordinación”, puntualizó.
Sobre la relación de México con Venezuela, la mandataria indicó que será un tema a revisar con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en estricto apego al marco constitucional mexicano. Afirmó que el gobierno estará atento a los acontecimientos internacionales y continuará informando con oportunidad.
