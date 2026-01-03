Sheinbaum llama a respetar el derecho internacional ante el conflicto en Venezuela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró la postura del Gobierno mexicano a favor de la solución pacífica de los conflictos internacionales, tras la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Durante una gira de trabajo por Tlaxcala, sostuvo que México condena cualquier forma de intervención armada.

“Defendemos la Doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está establecida en la Constitución, en contra de las intervenciones y a favor de la paz”, declaró. También recordó que el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la intervención militar y promueve una solución multilateral dentro del marco del derecho internacional.