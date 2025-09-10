Alfonso Martínez, entrega Bandera Nacional y Bandas de Guerra a escuelas públicas

En su mensaje, Alfonso Martínez señaló que este programa nació con la finalidad de apoyar a las escuelas para fortalecer sus bandas de guerra y ceremonias, pues representan disciplina, respeto, orden y, sobre todo, el cariño que las y los morelianos sienten por su país. Asimismo, exhortó a los jóvenes a ser libres, a defender sus ideas y a valorar la democracia y las libertades que caracterizan a México, haciendo de ello una causa permanente para las nuevas generaciones.

“Jóvenes y jovencitas, que sean libres y luchen por su libertad siempre, que levanten la voz cuando no estén de acuerdo y la hagan valer, porque vivimos en un país libre, democrático y en donde podemos hablar con toda libertad. No permitamos en ningún momento ni siquiera que se intente callar a los que piensan o pensamos diferente, no permitamos que se atente contra las libertades que hoy tenemos en nuestro país libre y democrático. Eso es lo que representa México, libertad, democracia y sobre todo esta patria que nos ha dado tanto”, resaltó el Presidente Municipal.