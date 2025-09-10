Ayuntamiento de Morelia entrega 25 kits de banda de guerra a escuelas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría del Bien Común y Política Social, entregó 25 kits de instrumentos de banda de guerra y banderas a distintos centros escolares de la capital michoacana.
La entrega de apoyos, correspondiente al programa “Nuestros valores cívicos”, se llevó a cabo en el Centro Administrativo de Morelia (CAM). Tras rendir honores al lábaro patrio, autoridades municipales hicieron la entrega de los instrumentos a las y los alumnos presentes.
Al respecto, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar indicó que, en el marco del mes patrio, se realiza la entrega de estos kits. Recordó que el programa surgió a partir de una problemática planteada tiempo atrás, cuando algunos centros escolares manifestaron no contar con los instrumentos necesarios para que sus bandas de guerra pudieran competir.
Por ello, subrayó que se decidió apoyar a diversas escuelas con el objetivo de fortalecer a las bandas de guerra, lo cual, de acuerdo con el edil, incide en: “resaltar los símbolos patrios y nuestro amor a México, a nuestra patria, pero representa también respeto, orden y disciplina”.
Adicionalmente, Rosalba Vanegas Garduño, titular de la Secretaría del Bien Común y Política Social, recalcó que en esta ocasión se entregaron kits a 25 centros escolares. Cada uno incluye seis tambores, seis cornetas, un clarín y una bandera.
Aunado a esto, la secretaria compartió a medios de comunicación que la inversión destinada a dichos kits fue de aproximadamente 500 mil pesos. Es la primera ocasión en la que se entregan estos apoyos, por lo que se valorará que, para 2026, se vuelva a implementar, con el objetivo de abarcar más escuelas.
Para finalizar, resaltó que entre las escuelas beneficiadas se encuentran tanto primarias como secundarias, entre ellas: la Secundaria Federal 5, Secundaria Federal 8, Secundaria Federal 2, Secundaria Técnica 150, Secundaria Federal 4, Primaria Rural Federal, Escuela Primaria "Rector Miguel Hidalgo", Primaria Federal "Antonio Barbosa Heldt", Primaria Federal "Ignacio Allende", Telesecundaria "30 de Septiembre" y la Primaria "Adolfo López Mateos".
