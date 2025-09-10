Ayuntamiento de Morelia entrega 25 kits de banda de guerra a escuelas

Adicionalmente, Rosalba Vanegas Garduño, titular de la Secretaría del Bien Común y Política Social, recalcó que en esta ocasión se entregaron kits a 25 centros escolares. Cada uno incluye seis tambores, seis cornetas, un clarín y una bandera.

Aunado a esto, la secretaria compartió a medios de comunicación que la inversión destinada a dichos kits fue de aproximadamente 500 mil pesos. Es la primera ocasión en la que se entregan estos apoyos, por lo que se valorará que, para 2026, se vuelva a implementar, con el objetivo de abarcar más escuelas.

Para finalizar, resaltó que entre las escuelas beneficiadas se encuentran tanto primarias como secundarias, entre ellas: la Secundaria Federal 5, Secundaria Federal 8, Secundaria Federal 2, Secundaria Técnica 150, Secundaria Federal 4, Primaria Rural Federal, Escuela Primaria "Rector Miguel Hidalgo", Primaria Federal "Antonio Barbosa Heldt", Primaria Federal "Ignacio Allende", Telesecundaria "30 de Septiembre" y la Primaria "Adolfo López Mateos".

mrh