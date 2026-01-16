Alerta vial: Centro de Morelia, con cierres por protesta de trabajadores universitarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La movilidad en el Centro Histórico de Morelia se verá afectada este día debido a una manifestación programada a las 4:00 de la tarde, por lo que se exhorta a la población a tomar precauciones.

La movilización provocará el bloqueo de la avenida Madero y avenida Acueducto, en el tramo que comprende desde Plaza Morelos —conocida como “El Caballito”— hasta el Palacio de Gobierno del estado.

La protesta será encabezada por viudas, viudos y beneficiarios de profesores y trabajadores fallecidos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), quienes buscan que se respeten los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes.

El cierre de estas arterias impactará tanto el tránsito vehicular como el transporte público y la actividad comercial de la zona, especialmente en el primer cuadro de la ciudad, por lo que se recomienda a automovilistas y peatones planear rutas alternas, salir con mayor anticipación y mantenerse atentos a los avisos oficiales.