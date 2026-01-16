Abren fecha para ver encendido de catedral de Morelia desde mirador del teatro Matamoros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El teatro Mariano Matamoros abre sus puertas nuevamente para ofrecer una experiencia nocturna única con el tour Explorando el Matamoros, que permite disfrutar del tradicional encendido de catedral de Morelia desde el mirador del recinto.
Este recorrido se llevará a cabo el sábado 24 de enero, a partir de las 19:30 horas.
El evento incluye un tour guiado por el interior del teatro, finalizando en el mirador, desde donde se podrá observar el espectáculo de luces que cada noche ilumina la Catedral de Morelia.
Los boletos estarán disponibles en taquilla, con un costo de 90 pesos para adultos y 40 pesos para niños de 6 a 12 años. Los menores de 5 años entran gratis.
RYE-