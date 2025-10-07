Alcalde desconoce visita de embajadora de Palestina en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Respecto a la visita a Morelia de la embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar señaló que no contaba con información sobre esta visita, la cual se realizará este martes en el Centro Cultural Clavijero.
Por ello, precisó que por parte del Ayuntamiento no está contemplado asistir. Además, reiteró que respeta la política internacional.
No obstante, el presidente municipal criticó que en México, desde el sexenio pasado, se ha “degradado” la política internacional, lo que —aseveró— ha complicado las relaciones diplomáticas y la política de no intervención que históricamente ha mantenido el país.
A la par, cuestionó la designación de perfiles sin preparación o estudios en temas diplomáticos.
“Hoy no podemos saber si esa política internacional de no intervención sirve bien o no, porque están mandando a improvisados. Hay muchos casos donde vemos que van personas con premios políticos, como exgobernadores o periodistas que fueron defensores de la 4T (…)”, expresó.
En cuanto al reconocimiento de Palestina, Martínez Alcázar fue enfático al recalcar que desde el Gobierno Municipal son respetuosos y no se inmiscuyen en conflictos internacionales.
