Alcalde desconoce visita de embajadora de Palestina en Morelia

A la par, cuestionó la designación de perfiles sin preparación o estudios en temas diplomáticos.

“Hoy no podemos saber si esa política internacional de no intervención sirve bien o no, porque están mandando a improvisados. Hay muchos casos donde vemos que van personas con premios políticos, como exgobernadores o periodistas que fueron defensores de la 4T (…)”, expresó.

En cuanto al reconocimiento de Palestina, Martínez Alcázar fue enfático al recalcar que desde el Gobierno Municipal son respetuosos y no se inmiscuyen en conflictos internacionales.

BCT