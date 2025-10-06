Centro Clavijero abre 25 ventanas al infierno con fotos desde Palestina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 7 de octubre, el Centro Cultural Clavijero inaugurará la exposición fotográfica “Khames: 25 ventanas al infierno”, obra del periodista y fotoperiodista palestino Khames Alrefi, quien documenta desde Gaza la realidad cotidiana de su pueblo en medio del conflicto.
La muestra se abrirá al público a las 20:00 horas en el Pasillo y Sala 11 del recinto, ubicado en el corazón del Centro Histórico de Morelia. La entrada es gratuita.
La inauguración contará con la presencia de Nadya Rasheed, embajadora de Palestina en México, y del director de cine Rafael Rangel, como parte de un acto simbólico de reconocimiento al poder del arte como espacio de resistencia y memoria.
A través de 25 impactantes imágenes, Alrefi retrata las duras condiciones que enfrenta la población civil palestina, especialmente niñas, niños y jóvenes, capturando momentos de angustia, pero también de esperanza.
La exposición busca abrir un diálogo desde Morelia hacia el mundo, permitiendo que las y los asistentes reflexionen sobre los conflictos armados y la dignidad humana desde una perspectiva visual y profundamente humana.
BCT