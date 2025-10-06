Centro Clavijero abre 25 ventanas al infierno con fotos desde Palestina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 7 de octubre, el Centro Cultural Clavijero inaugurará la exposición fotográfica “Khames: 25 ventanas al infierno”, obra del periodista y fotoperiodista palestino Khames Alrefi, quien documenta desde Gaza la realidad cotidiana de su pueblo en medio del conflicto.

La muestra se abrirá al público a las 20:00 horas en el Pasillo y Sala 11 del recinto, ubicado en el corazón del Centro Histórico de Morelia. La entrada es gratuita.