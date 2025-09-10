¡Ahí viene el toro!, anuncian séptima edición del Festival del Torito de Petate

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de más de 30 comparsas, en Morelia se llevará a cabo la séptima edición del Festival del Torito de Petate, el próximo sábado 20 de septiembre, en el patio principal de la Casa de Cultura, a partir de las 16:00 horas.

En conferencia de prensa, el organizador del festival, Armando Pinto, detalló que, de los 30 toritos de petate participantes, 26 son originarios de diversas colonias de Morelia, tres provienen de Álvaro Obregón, Queréndaro y Copándaro, y uno más de la tenencia de Jesús del Monte.