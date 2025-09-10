¡Ahí viene el toro!, anuncian séptima edición del Festival del Torito de Petate

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de más de 30 comparsas, en Morelia se llevará a cabo la séptima edición del Festival del Torito de Petate, el próximo sábado 20 de septiembre, en el patio principal de la Casa de Cultura, a partir de las 16:00 horas.
En conferencia de prensa, el organizador del festival, Armando Pinto, detalló que, de los 30 toritos de petate participantes, 26 son originarios de diversas colonias de Morelia, tres provienen de Álvaro Obregón, Queréndaro y Copándaro, y uno más de la tenencia de Jesús del Monte.
Explicó que la finalidad del festival es la conservación y preservación de la danza del Torito de Petate, con la participación de los miembros originales de cada comparsa.
Pinto mencionó que durante el evento se entregarán reconocimientos a danzantes y dueños de toritos, algunos con más de 70 años de trayectoria, y que, además, se realizará una exposición de toritos miniatura el jueves 18 de septiembre, como parte de las actividades previas.
Asimismo, informó que como parte del festival se organizará una caravana que partirá desde la Pila del Ángel, ubicada en la calle García Obeso.
Finalmente, indicó que la entrada será libre, por lo que no se requerirá boleto, aunque se recomienda no acudir con mochilas u objetos voluminosos, y llevar gorras, sombreros o sombrillas, ya que el evento es completamente familiar y al aire libre.
mrh