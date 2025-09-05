Adopta amor: peluditos te esperan este fin en Morelia

Para el domingo 7 de septiembre, la agenda se traslada al parque infantil 150, de 11:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, con una feria de adopción y, en paralelo, campañas de vacunación y desparasitación en el mismo sitio, ubicado en avenida Jesús Flores Danzón sin número, Camelinas.

Los servicios médicos para lomitos y michis incluyen desparasitantes desde 50 hasta 80 pesitos, vacunas caninas doble 170 pesos, cuádruple 180 pesos y quíntuple 190 pesos, además de la vacuna triple felina en 190 pesos.

Y para quienes buscan proteger a sus animales sin costo, de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde se ofrecerá vacunación antirrábica gratuita. Los interesados pueden comunicarse al 44 32 42 98 35.

Luisa Quijano Ravell, vocera del colectivo, subrayó que más allá de la adopción, lo vital es dar amor y atención médica a los reyes del hogar.