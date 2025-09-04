Expresa tus emociones con arte: taller de pintura para mujeres en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de impulsar la creatividad, la autoexpresión y el bienestar emocional de las mujeres, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) anunció la apertura de un nuevo Taller de Pintura, que iniciará el próximo 12 de septiembre de 2025.

Este espacio estará disponible todos los viernes de 11:00 a.m. a 12:30 p.m., y está dirigido principalmente a mujeres de Morelia interesadas en explorar el arte como herramienta de expresión personal y desarrollo emocional.

El curso tiene un costo único de $500 pesos y se desarrollará bajo el lema de que “la creatividad no tiene límites”. La dependencia invita a registrarse a través del formulario en línea disponible en sus redes sociales oficiales.