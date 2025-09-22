¡A ahorrar! Buen Fin llega del 13 al 17 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 13 al 17 de noviembre se llevará a cabo el Buen Fin en todo México, por lo que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Servytur) Morelia invitó a todos los negocios a registrarse en la plataforma federal para que puedan participar en esta acción que busca incrementar las ventas e incentivar la economía del país.

El secretario de la confederación, Oliverio Cruz Gutiérrez, indicó que en la edición número 15 se busca visibilizar las empresas, que se puedan promover y que los ciudadanos puedan adquirir enseres y diversos insumos para el hogar, la escuela, el trabajo o alguna actividad recreativa.