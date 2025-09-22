¡A ahorrar! Buen Fin llega del 13 al 17 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 13 al 17 de noviembre se llevará a cabo el Buen Fin en todo México, por lo que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Servytur) Morelia invitó a todos los negocios a registrarse en la plataforma federal para que puedan participar en esta acción que busca incrementar las ventas e incentivar la economía del país.
El secretario de la confederación, Oliverio Cruz Gutiérrez, indicó que en la edición número 15 se busca visibilizar las empresas, que se puedan promover y que los ciudadanos puedan adquirir enseres y diversos insumos para el hogar, la escuela, el trabajo o alguna actividad recreativa.
De acuerdo con la confederación, en 2023 participaron 182 mil 867 empresas a nivel nacional, con una derrama económica de 228 millones de pesos; ropa y calzado, salud e higiene, servicios, alimentos y bebidas, línea blanca, electrónica y tecnología, hogar, joyería y regalos, automóviles, vinos y licores, jugueterías, abarrotes, entretenimiento y telefonía móvil fueron los sectores de mayor demanda.
La presidenta de la CANACO Servytur Morelia, María Alondra Villaseñor Fernández, comentó que desde el año pasado la información de resultados la lleva la Secretaría de Economía y ya no las cámaras de comercio que realizaban la actividad, por lo que el registro es en la plataforma nacional.
Asimismo, aseguró que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) se comprometió a revisar que los negocios realmente cumplan con el objetivo del Buen Fin y no engañen a la gente con las promociones y descuentos que realizan, por lo que indicó que serán ellos quienes hagan las supervisiones correspondientes al momento de llevarse a cabo el Buen Fin.
