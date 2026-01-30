Zitácuaro lanza descuentos en autobuses para que vayan a la Feria de la Monarca

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Zitácuaro ha anunciado atractivos descuentos para quienes deseen asistir al esperado Monarca Fest 2026.
En colaboración con Excelencia Plus, se ha lanzado una promoción especial que ofrece descuentos en el transporte de autobuses desde Toluca, Ciudad de México (CDMX) y Morelia hacia Zitácuaro, haciendo más accesible el viaje a la Feria más esperada del año.
Los viajeros podrán aprovechar descuentos del 10%, 15% y 50% según la promoción que apliquen, ya sea viajando en familia o presentando la credencial del INAPAM. Es importante señalar que la promoción estará disponible desde el 28 de enero hasta el 22 de febrero de 2026, y los interesados deben presentar el promocional oficial del Monarca Fest para obtener el beneficio.
Esta oferta es válida únicamente en las taquillas y no es acumulable con otras promociones.
Entre los artistas que se presentarán, destacan Belinda, Banda El Recodo, La Adictiva, Pancho Barraza, Fidel Rueda, El Bebeto, Gerardo Díaz y muchos más, quienes llenarán de música y alegría a los asistentes.
A continuación, las fechas y artistas confirmados para el evento:
30 de enero: Pequeños Musical y Banda Jerez
5 de febrero: El Recodo, Los Cardenales de Nuevo León
7 de febrero: La Adictiva, El Bebeto
13 de febrero: Gerardo Díaz, Pajaritos de Tacupa, Toño y Fredy
14 de febrero: Belinda
20 de febrero: Fidel Rueda, El Yaki, Juan Manuel
21 de febrero: Pancho Barraza
22 de febrero: Mi Banda El Mexicano
Este evento se perfila como una cita obligada para los amantes de la música de banda y norteña. Las fechas están llenas de grandes conciertos y actividades para toda la familia, por lo que no puedes faltar a este gran festival que se celebrará en Zitácuaro.
