Monarca Fest 2026: Belinda, Pancho Barraza y La Adictiva en Zitácuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 30 de enero al 22 de febrero de 2026, la Arena Heroica será sede del Monarca Fest Zitácuaro, una de las festividades más esperadas en la región oriente del estado.

La edición 2026 contará con una cartelera de artistas reconocidos, que incluye a Belinda, Banda El Recodo, La Adictiva, Pancho Barraza, Fidel Rueda, El Bebeto, Gerardo Díaz y muchos más.

Artistas confirmados: