Monarca Fest 2026: Belinda, Pancho Barraza y La Adictiva en Zitácuaro

Monarca Fest 2026: Belinda, Pancho Barraza y La Adictiva en Zitácuaro
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 30 de enero al 22 de febrero de 2026, la Arena Heroica será sede del Monarca Fest Zitácuaro, una de las festividades más esperadas en la región oriente del estado.

La edición 2026 contará con una cartelera de artistas reconocidos, que incluye a Belinda, Banda El Recodo, La Adictiva, Pancho Barraza, Fidel Rueda, El Bebeto, Gerardo Díaz y muchos más.

Artistas confirmados:

  • 30 de enero: Pequeños Musical y Banda Jerez

  • 5 de febrero: El Recodo, Los Cardenales de Nuevo León

  • 7 de febrero: La Adictiva, El Bebeto

  • 13 de febrero: Gerardo Díaz, Pajaritos de Tacupa, Toño y Fredy

  • 14 de febrero: Belinda

  • 20 de febrero: Fidel Rueda, El Yaki, Juan Manuel

  • 21 de febrero: Pancho Barraza

  • 22 de febrero: Mi Banda El Mexicano

El evento contará con espectáculos para todos los gustos, con acceso popular en el Teatro del Pueblo, además de zona de comida, feria y actividades culturales para todas las edades.

El Ayuntamiento de Zitácuaro invita a las familias a hacer plan y disfrutar de la música, la tradición y el ambiente festivo que caracteriza al municipio en esta temporada.

