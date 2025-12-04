Zamora tiene finanzas sanas: Carlos Soto

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Si bien no hay finanzas en abundancia, el Gobierno de Zamora saldrá limpio durante este 2025, confirmó el presidente municipal, Carlos Alberto Soto Delgado.
En entrevista, a pregunta expresa de MiMorelia.com, especificó que desde 2021 se ha trabajado en una administración con rendición de cuentas claras y transparentes, con el objetivo de entregar a la siguiente administración lo necesario para atender las necesidades de los zamoranos.
Soto Delgado comentó que también se ha solicitado a las autoridades estatales que auditen a la administración municipal, sin esperar los tiempos establecidos. Desde la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem) hasta la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), indicó, pueden observar y revisar el manejo de las finanzas públicas para conocer si Zamora tiene observaciones y, en su caso, atenderlas conforme a la ley.
Asimismo, reiteró que se busca demostrar que el buen manejo de las finanzas públicas se realiza en la administración sin problema alguno.
Es de mencionar que el pasado 20 de noviembre, el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de Michoacán, Luis Navarro García, aseguró a MiMorelia.com que al menos el 10 por ciento de los municipios se encuentran en una situación crítica para el cierre de año. Uruapan, dijo en aquella ocasión, no es el único municipio con quiebra técnica.
Además, mencionó que se ha invitado a los municipios que están en estas condiciones a que, mediante un análisis financiero, evalúen la posibilidad de solicitar créditos a corto plazo para dar salida al 2025, principalmente para poder solventar el pago de nóminas, aguinaldos, prestaciones y todo lo relacionado con los Ayuntamientos.
