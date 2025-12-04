Zamora tiene finanzas sanas: Carlos Soto

Soto Delgado comentó que también se ha solicitado a las autoridades estatales que auditen a la administración municipal, sin esperar los tiempos establecidos. Desde la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem) hasta la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), indicó, pueden observar y revisar el manejo de las finanzas públicas para conocer si Zamora tiene observaciones y, en su caso, atenderlas conforme a la ley.

Asimismo, reiteró que se busca demostrar que el buen manejo de las finanzas públicas se realiza en la administración sin problema alguno.

Es de mencionar que el pasado 20 de noviembre, el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de Michoacán, Luis Navarro García, aseguró a MiMorelia.com que al menos el 10 por ciento de los municipios se encuentran en una situación crítica para el cierre de año. Uruapan, dijo en aquella ocasión, no es el único municipio con quiebra técnica.