Gobierno de Zamora denuncia extorsiones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la denuncia de cinco casos de extorsión, el alcalde de Zamora, Carlos Alberto Soto Delgado, enfatizó que es necesario que el Gobierno de México voltee a ver al municipio para atender este tema, que si bien comentó que muchos podrían considerar que sería por la delincuencia organizada, este delito se ha detectado por exempleados que buscan una manera de vengarse de los empresarios y del mismo Ayuntamiento Municipal.

En entrevista, a pregunta expresa sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el edil comentó que es necesario que las autoridades federales tengan presencia en el municipio para atender este y otros temas, a fin de garantizar a las y los zamoranos una mejor atención en materia de seguridad.

Si bien comentó que han disminuido los homicidios dolosos, refirió que se han registrado hasta cinco casos de extorsión a empresarios y al mismo Ayuntamiento, los cuales se han denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y se ha conocido que estos no tienen relación con el crimen organizado, pero sí con trabajadores que buscan venganza ante alguna circunstancia que vivieron.

“Han sido los mismos empleados que salen molestos y que salen en una cuestión de venganza, no tanto en lo que podemos pensar en un tema de extorsión”, resaltó.

Refirió que en el Ayuntamiento hubo un tema de extorsión en la oficina de Agua Potable y Alcantarillado, por lo que, al denunciar, se detectó a un chofer de una pipa que fue despedido y ayudaba a los demás trabajadores a sacar provecho y a que hubiera corrupción.

Por lo que destacó que los empresarios del municipio han incrementado su confianza con las autoridades ante la atención de los casos.

