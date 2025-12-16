"Yo pretendo que ella busque la gubernatura": Bautista Tafolla sobre Grecia Quiroz

Actualmente, el Movimiento del Sombrero no está constituido como partido político formal, pero mantiene representación legislativa a través de Bautista Tafolla y presencia en redes sociales como organización independiente. El diputado ha reiterado en varias ocasiones que no prevén alianzas con partidos tradicionales.

El escenario político rumbo a 2027 aún está en construcción en Michoacán. De acuerdo con la ley estatal, los alcaldes pueden buscar la reelección o contender por otros cargos si cumplen con los plazos de separación establecidos.