"Yo pretendo que ella busque la gubernatura": Bautista Tafolla sobre Grecia Quiroz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla expresó su intención de que la actual alcaldesa interina de Uruapan, Grecia Quiroz, participe como aspirante a la gubernatura de Michoacán en 2027.
Grecia Quiroz fue designada presidenta municipal de Uruapan tras el asesinato de su esposo, el entonces edil Carlos Manzo Rodríguez, quien encabezaba el Movimiento del Sombrero. La sucesión fue validada por el Congreso del Estado como parte del proceso de sustitución para completar el periodo 2024–2027.
En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Bautista Tafolla afirmó que su interés en impulsar a Quiroz no responde a una estrategia partidista, sino a la intención de dar continuidad al proyecto político que encabezaba Manzo. Señaló también que se mantendrá como legislador y empresario, sin aspirar personalmente a un cargo ejecutivo en el corto plazo."No se va la seguridad de Uruapan": Carlos Bautista tras reunión con García Harfuch
"Yo le he estado tratando de empujar. A mí me gustaría seguir el legado de Carlos, seguir lo que él quería. Para mí Grecia toma la posición de Carlos Manzo. Grecia se vuelve mi líder moral", agregó Bautista.
Actualmente, el Movimiento del Sombrero no está constituido como partido político formal, pero mantiene representación legislativa a través de Bautista Tafolla y presencia en redes sociales como organización independiente. El diputado ha reiterado en varias ocasiones que no prevén alianzas con partidos tradicionales.
El escenario político rumbo a 2027 aún está en construcción en Michoacán. De acuerdo con la ley estatal, los alcaldes pueden buscar la reelección o contender por otros cargos si cumplen con los plazos de separación establecidos.
rmr