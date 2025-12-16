Carlos Manzo aspiraba a la presidencia desde joven: diputado Carlos Bautista

Carlos Manzo fue asesinado el pasado 1 de noviembre durante la inauguración del Festival de las Velas, evento con motivo del Día de Muertos. El crimen generó un amplio despliegue de seguridad en la zona y motivó la llegada de personal federal para reforzar las labores de vigilancia. Actualmente, las investigaciones sobre su homicidio siguen en curso y han derivado en varias detenciones, incluyendo a personas cercanas a su esquema de seguridad.

Como parte de las acciones posteriores al atentado, el municipio de Uruapan ha sido sujeto de refuerzo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, que asumieron las tareas operativas de seguridad, mientras que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se concentran en funciones de inteligencia.

Bautista Tafolla también ha promovido en el Congreso del Estado la llamada Ley Manzo, una iniciativa que busca establecer medidas de protección obligatoria para presidentes municipales, así como tipificar con mayor severidad los delitos cometidos contra funcionarios públicos. Entre otros puntos, la propuesta incluye sanciones penales a tutores que encubran a menores responsables de delitos graves.