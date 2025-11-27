¡Ya no más impunidad! Aprueban penas efectivas contra crueldad animal

El especialista en la defensa jurídica de los animales sostuvo que la legislación michoacana distingue entre maltrato y crueldad.

Los artículos 309 y 311 establecen que la crueldad implica intención de dañar o quitar la vida a un animal no humano, mientras que el maltrato es resultado de acción u omisión, y se sanciona con penas de menor gravedad.

Maya Cordero subrayó que la aprobación de estas medidas —que establecen de 3 a 8 años de prisión— representa un logro para el movimiento animalista y agradeció a las legisladoras, en especial a Gulianna Bugarini y Sandra Arreola, por no ser indiferentes ante la violencia ejercida contra animales, recordando que estos son seres sintientes.

Asimismo, destacó que durante años se han presentado múltiples iniciativas elaboradas por juristas integrantes del Grupo de Investigación en Derecho Animal (GIDA), ASAAM y Activismo por el Mundo Animal (AMA), quienes han impulsado la profesionalización de la protección animal en el estado, sin que sus voces fueran escuchadas.

El abogado animalista concluyó que estas penas más justas motivan a los activistas a redoblar esfuerzos para que la norma no sea únicamente una disposición legal, sino un cambio tangible en la protección de los animales.