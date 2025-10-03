Vinculan a proceso a cinco hombres por tentativa de homicidio contra policías en Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de la Fiscalía Regional de Morelia, obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Guadalupe "N", Jesús Juan Pablo “N”, Cristian Eduardo “N”, Rosalio Efraín “N” y Cruz Antonio “N” por su posible relación en los delitos de tentativa de homicidio y portación de armas de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, en agravio de cinco elementos de la Policía de Investigación y de la sociedad.

De acuerdo con constancias de la Carpeta de Investigación, el pasado 27 de septiembre, elementos de la Policía de Investigación, cumplimentaban un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Las Fuentes, en Zamora.

Al ingresar al inmueble y subir a la segunda planta, los agentes visualizaron a un grupo de personas armadas, a quienes les indicaron mediante comandos verbales que se detuvieran y depusieran las armas; sin embargo, los investigados comenzaron a disparar contra los elementos, quienes repelieron la agresión.