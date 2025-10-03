Asegura FGE 675 dosis de metanfetamina y detiene a ocho personas durante cateo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones para investigar y combatir el narcomenudeo en la capital del estado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) realizó un cateo en un inmueble de la colonia Solidaridad, en el que aseguró metanfetamina y logró la detención de ocho personas, presuntamente relacionadas con actividades ilícitas.

La diligencia fue resultado de actos de investigación que permitieron a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo obtener de un Juez de Control la respectiva orden de cateo a un domicilio ubicado en la calle Dámaso Cárdenas, de la citada colonia.

Durante el operativo, agentes de la Policía de Investigación del área de Alto Impacto y la Unidad Canina (K9), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, inspeccionaron el inmueble y aseguraron dos bolsas plásticas que contenían sustancia granulosa cristalina, con características propias de la metanfetamina, que equivale a 675 dosis.

En el lugar fueron detenidos Marco Antonio “N”, de 22 años; Jesús Israel “N”, de 20 años; Kimberly “N”, de 18 años; Luis Pérez “N”, de 23 años; José Francisco “N”, de 23 años; Miguel Ángel “N”, de 26 años; Jaime Jonathan “N”, de 44 años; y Ángel Gabriel “N”, de 20 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su posible responsabilidad en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

BCT