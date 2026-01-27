VIDEO: Aczino recuerda crimen de Carlos Manzo en rima durante batalla de Liga Bazooka

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido rapero mexicano Aczino volvió a poner sobre la mesa la violencia política que sacude al país, al recordar el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, durante una batalla de freestyle realizada en el marco de Liga Bazooka Internacional México.
Enfrentando a Muelas de Gallo, Aczino combinó referencias culturales con crítica social. Primero evocó al personaje del alcalde en Las Chicas Superpoderosas, antes de introducir el tema de fondo:
“Yo no quiero ser el alcalde, me prometí no volver a la silla /El alcalde es poca cosa, parece el de Saltadilla”.
La línea cobró un tono más crudo al hablar directamente sobre Michoacán:
“México brilla / Montañas, playas, mira por la ventanilla, desiertos nevados, tierra de buena semilla /Pero esto es Uruapan, Michoacán, el diablo te hunde la rodilla /Si el alcalde viene manso, lo acribillan, balas en el pecho al estilo Pancho Villa /Así terminan los alcaldes en el país de las maravillas”.
LA RIMA:
