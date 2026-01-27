VIDEO: Aczino recuerda crimen de Carlos Manzo en rima durante batalla de Liga Bazooka

Enfrentando a Muelas de Gallo, Aczino combinó referencias culturales con crítica social. Primero evocó al personaje del alcalde en Las Chicas Superpoderosas, antes de introducir el tema de fondo:

“Yo no quiero ser el alcalde, me prometí no volver a la silla /El alcalde es poca cosa, parece el de Saltadilla”.

La línea cobró un tono más crudo al hablar directamente sobre Michoacán:

“México brilla / Montañas, playas, mira por la ventanilla, desiertos nevados, tierra de buena semilla /Pero esto es Uruapan, Michoacán, el diablo te hunde la rodilla /Si el alcalde viene manso, lo acribillan, balas en el pecho al estilo Pancho Villa /Así terminan los alcaldes en el país de las maravillas”.

LA RIMA: