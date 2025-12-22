Veo muy activos promoviendo la candidatura a Grecia Quiroz y Alejandro Tafolla: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De cara a los comicios del 2027, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, apuntó que van a esperar a ver cómo se reposicionan los partidos políticos para designar a la candidata o candidato de Morena, pues afirmó que observa con ímpetu a funcionarios del movimiento independiente.
Este lunes, en encuentro con medios de comunicación, el mandatario estatal refirió que aún no cuenta con una encuesta actual que le indique con precisión los datos; no obstante, prevé que el PRI va a perder el registro o está cercano a ello a nivel nacional y, por ende, en la entidad también.
No obstante, acotó que a nivel local ve muy activos a los independientes, promoviendo la candidatura a gobernadora de la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, o del diputado Alejandro Bautista Tafolla, en caso de que no aceptara la presidenta municipal.
Añadió que Michoacán es un estado que ha vivido durante décadas procesos democráticos y electorales de impacto y movimiento nacional, e incluso recordó que la elección en la que él resultó ganador fue "sui géneris", al ser entre dos bloques, lo que —acotó— no había ocurrido en Michoacán en décadas.
Finalmente, dijo que Morena es un movimiento fuerte y ve a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fuerte y con intensidad; además, recordó que en 2027 se renovarán 300 distritos federales y electorales, así como 17 gubernaturas.
RPO