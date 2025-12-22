Veo muy activos promoviendo la candidatura a Grecia Quiroz y Alejandro Tafolla: Bedolla

Este lunes, en encuentro con medios de comunicación, el mandatario estatal refirió que aún no cuenta con una encuesta actual que le indique con precisión los datos; no obstante, prevé que el PRI va a perder el registro o está cercano a ello a nivel nacional y, por ende, en la entidad también.

No obstante, acotó que a nivel local ve muy activos a los independientes, promoviendo la candidatura a gobernadora de la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, o del diputado Alejandro Bautista Tafolla, en caso de que no aceptara la presidenta municipal.