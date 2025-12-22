Bedolla exhorta a municipios hacer valer la norma sobre uso de pirotecnia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante los recientes incidentes por pirotecnia en algunas demarcaciones, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado a los municipios para que hagan valer la norma sobre el uso de los productos que se fabrican con pólvora.
Este lunes, en rueda de prensa, el mandatario estatal apuntó que el uso de la pirotecnia tiene que ver con el actuar de los municipios, sobre todo por los reglamentos y las inspecciones que se deben hacer para inhibir este tipo de situaciones que ponen en riesgo no solo a los que venden y la ofertan, sino a toda la población.
"El tema de pirotecnia también tiene que ver con el actuar de los municipios, sobre todo los reglamentos municipales. Quien tiene los inspectores para giros comerciales, industriales, de servicios, la reglamentación tanto en mercados públicos donde se ofertan este tipo de productos", dijo.
En ese sentido, reiteró a los ayuntamientos a que hagan valer la norma en los reglamentos, en su jurisdicción, en su territorio y dentro de sus responsabilidades.
Hechos recientes con pirotecnia en Morelia
El 20 de noviembre se registró una explosión en la colonia Lucio Cabañas, en la zona del cerro del Quinceo, misma que dejó un saldo de una persona herida, por lo que fue trasladado a un hospital, según refirió el titular de Protección Civil y Bomberos de Morelia, Francisco Xavier Lara Medina.
Luego, el 12 de diciembre al menos tres personas resultaron lesionadas debido al estallido de pirotecnia que portaba una peregrinación en su recorrido hacia el Templo de San Diego, de acuerdo con lo que informó la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia.
Apenas este domingo se reportó un incendio causado por pirotecnia en un puesto en la avenida Pedregal, en el tianguis tradicional, aunque no hubo personas lesionadas. Por la tarde, también se registró otro incidente en el Auditorio Municipal, pero se desconoce qué lo ocasionó.
rmr