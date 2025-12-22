Bedolla exhorta a municipios hacer valer la norma sobre uso de pirotecnia

Este lunes, en rueda de prensa, el mandatario estatal apuntó que el uso de la pirotecnia tiene que ver con el actuar de los municipios, sobre todo por los reglamentos y las inspecciones que se deben hacer para inhibir este tipo de situaciones que ponen en riesgo no solo a los que venden y la ofertan, sino a toda la población.

"El tema de pirotecnia también tiene que ver con el actuar de los municipios, sobre todo los reglamentos municipales. Quien tiene los inspectores para giros comerciales, industriales, de servicios, la reglamentación tanto en mercados públicos donde se ofertan este tipo de productos", dijo.

En ese sentido, reiteró a los ayuntamientos a que hagan valer la norma en los reglamentos, en su jurisdicción, en su territorio y dentro de sus responsabilidades.

Hechos recientes con pirotecnia en Morelia

El 20 de noviembre se registró una explosión en la colonia Lucio Cabañas, en la zona del cerro del Quinceo, misma que dejó un saldo de una persona herida, por lo que fue trasladado a un hospital, según refirió el titular de Protección Civil y Bomberos de Morelia, Francisco Xavier Lara Medina.